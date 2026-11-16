Misiune de intervenție pentru neutralizarea a 2 drone aeriene aflate în derivă în Marea Neagră

Scafandri specializaţi pregătesc intervenții de neutralizare a două mine aeriene în derivă în Marea Neagră și identificate de către aeronava franceză Atlantique 2.

Una dintre drone a fost semnalată în zona Sfântu Gheorghe, iar cea de-a doua, la 45 mile marine est de Mangalia.

”Forţele Navale Române desfăşoară astăzi două misiuni de intervenţie asupra unor drone aeriene semnalate în derivă în Marea Neagră: o echipă de scafandri militari specializaţi în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) se deplasează cu un dragor al Forţelor Navale Române pentru intervenţia asupra unei drone semnalate în zona Sfântu Gheorghe”, a transmis ministrul Apărării, Radu Oprea, pe pagina sa de Facebook.

O a doua echipă de scafandri EOD evaluează pirotehnic elementele unei drone aflate la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, iar intervenţia se desfăşoară de la bordul unei şalupe maritime a Gărzii de Coastă.

”Cele două drone au fost semnalate de aeronava franceză ATLANTIQUE 2, dislocată în România pentru executarea operaţiilor de descurajare sub egida NATO”, mai spuneRadu Oprea.

Gruparea navală de combatere a minelor marine MCM BLACK SEA se deplasează din Varna către Constanţa, unde va rămâne până la 18 noiembrie, în cadrul eforturilor comune ale României, Bulgariei şi Turciei pentru menţinerea siguranţei navigaţiei.

La cea de-a XIII-a activare a grupării MCM BLACK SEA, participă vânătorul de mine românesc M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, alături de nave ale Forţelor Navale din Bulgaria şi Turcia.

”Misiunile grupării includ cercetarea, identificarea şi neutralizarea pericolelor pentru navigaţie, contribuind direct la securitatea maritimă a României în regiunea Mării Negre”, a mai afirmat ministrul Apărării.

Trei nave distruse de drone, în weekend

Trei nave comerciale au fost lovite de drone în noaptea de 14 spre 15 noiembrie 2026, în zona Mării Negre, în apropierea coastelor României, conform Radio România.

La bordul acestora au izbucnit incendii, însă echipajele au reușit să le stingă. Nu au fost raportate victime.

Vineri seara, în jurul orei 21.40, cargoul LARISSA 1, sub pavilion Palau, a fost lovit de o dronă în timp ce se afla ancorat în largul Sulinei. Niciun marinar nu a fost rănit în urma exploziei, impactul nu a provocat un incendiu la bord, fiind distrusă, în schimb, macaraua de marfă a cargoului.

Incidentul a fost urmat de alte trei similare, produse sâmbătă.

Petrolierul EVIA PETROL V, sub pavilion Grecia, a fost lovit de o dronă în jurul orei 21.10, la aproximativ 4 mile marine sud-est de Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21.45, vrachierul MARSOL, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, care a provocat un incendiu la bord. În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor și nu au fost înregistrate victime.

O a treia navă comercială, ALI NAJAFOV, a fost lovită de o dronă sâmbătă, în jurul orei 23.30, la mai puțin de trei mile marine de țărmul românesc. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj, dar nu au fost raportate victime.

****