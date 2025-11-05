2 din 3 români, nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara – sondaj

Doi din trei români sunt convinși că România se află pe un drum greșit, conform Barometrului INSCOP realizat la sfârșitul lunii octombrie și începutul lui noiembrie, situație ce reflectă prăpastia dintre așteptările oamenilor și deciziile guvernanților.

Astfel, arată rezultatele sondajului, 24% dintre români consideră că direcția în care merge România este una bună, în timp ce 66,3% sunt de părere că direcția este una proastă, iar 9,6% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Profilul celor care cred că direcția țării este bună:

23% dintre bărbați și 25% dintre femei

33% dintre persoanele cu vârsta între 18 și 29 de ani, 25% dintre persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani, 24% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 20% dintre persoanele peste 60 de ani.

Sunt optimiști 19% dintre respondenții cu educație primară, 19% dintre cei cu educație medie și 43% dintre cei cu educație superioară.

Împărtășesc opinia că direcția țării este una bună 29% dintre locuitorii din urban, 18% dintre cei care locuiesc în mediul rural.

29% dintre angajații la stat și 25% dintre cei de la privat.

Privesc cu pesimism direcția în care merge România:

69% dintre bărbați și 63% dintre femei.

56% dintre persoanele cu vârsta între 18 și 29 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 69% dintre persoanele peste 60 de ani.

70% dintre respondenții cu educație primară, 71% dintre cei cu educație medie și 50% dintre cei cu educație superioară sunt de părere că direcția țării este proastă.

Împărtășesc această opinie 61% dintre locuitorii din urban, 73% dintre cei care locuiesc în mediul rural.

66% dintre angajații la stat și tot atâția dintre cei de la privat.

