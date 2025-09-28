2.400 de militari francezi vin în România pentru exercițiul DACIAN FALL 2025

2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiul DACIAN FALL 2025, în plus față de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în țară, începând de azi până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu și Vama Veche, anunță Ministerul Apărării Naționale.

MApN a postat, pe Facebook, un mesaj pentru populație: „ Dacă întâlniți în drumul vostru sau vedeți imagini pe rețelele de socializare cu convoaie militare, să știți că acestea se îndreaptă către locațiile de instruire și se pregătesc pentru exercițiu DACIAN FALL 2025”.

Exercițiul se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara.

DACIAN FALL 2025 are loc în perioada 20 octombrie-13 noiembrie. Vor fi implicați 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania. Secvențele de instruire vor avea loc pe teritoriul României și al Bulgariei.

România participă cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” și unități din subordinea Comandamentului Multinațional de Brigadă Sud-Est, alături de unități din forțele terestre, aeriene, navale și cyber.

Primele coloane de tehnică militară au intrat în țară începând cu 20 septembrie, prin punctul de trecere a frontierei Curtici. Autoritățile române, împreună cu aliații din NATO, au adoptat măsuri pentru limitarea impactului asupra comunităților locale și a traficului rutier, planificând majoritatea deplasărilor pe timp de noapte.

Exercițiile NATO, inclusiv DACIAN FALL 2025, au caracter defensiv și se desfășoară cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale asumate de România.

