Italia – cei mai mulți copii de imigranți au cel puțin un părinte român: 10.532 din copiii născuți în 2024

Copiii născuți din cupluri în care cel puțin un părinte este român (10.532 de nașteri în 2024) sunt cei mai numeroși din noii-născuți din grupul cu cel puțin un părinte imigrant, conform Institutului de Statistică din Roma.

Pe locurile următoarele se află copiii cu cel puțin un părinte marocan (9.448) și albanez (9.115).

În ceea ce privește aceste trei naționalități, în medie, aproximativ 60% din părinți sunt ambii străini, în timp ce 40% fac parte din familii mixte.

Numărul copiilor din părinți străini, în scădere, din 2012 – pondere de 21% în total

Acești copii ai imigranților au un aport important la frânarea declinului demografic fără precedent traversat de Italia – reprezintă aproximativ 21% din totalul nașterilor anuale din pensinsulă.

Ele sunt în descreștere – au scăzut de la 80.942 în 2023, la 80.761 anul trecut, conform datelor oficiale publicate marți.

Natalitatea și fertilitatea, la minime istorice în Italia

Dacă rata fertilității se conservă în rândul imigranților, nu același lucru se constată și în cazul italienilor. Din 2012, ultimul în care s-a înregistrat o creștere față de anul precedent, numărul nou-născuților a coborât cu peste 27.000, iar declinul accelerează.

În 2024, au fost înregistrate 369.944 de nașteri în rândul rezidenților din Italia, cu aproape 10.000 mai puține decât în 2023, ca urmare a prăbușirii natilității și fertilității.

Anul trecut rata a fost de 6,3 la mia de locuitori, comparativ cu 9,7 la mie, în 2008.

Numărul mediu de copii pe femeie a atins și el un minim istoric: în 2024, acesta era de 1,18, în scădere față de 1,20 în 2023. Estimarea provizorie pentru primele șapte luni ale anului 2025 indică o rată a fertilității de numai 1,13.

Tendința descendentă a nașterilor a continuat neabătut din 2008, anul în care s-a înregistrat cel mai mare număr de nașteri vii din anii 2000 (peste 576.000). De atunci, pierderea totală a fost de aproape 207.000 de nașteri (-35,8%).

