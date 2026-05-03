Exerciții militare la Cincu – 1.700 de militari din 6 țări – 350 de vehicule blindate

Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din șapte țări aliate vor participa, în perioada 7–23 mai, la exercițiul multinațional SCORPIONS LEGACY 2026, care se va desfășura la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, județul Brașov.

Participă soldați din alte șase țări aliate – Italia, Republica Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Franța și Bulgaria, vor lua parte la acest exercițiu.

Evenimentul este planificat și condus de Comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est Craiova și se va desfășura la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, județul Brașov.

„Obiectivul exercițiului SCORPIONS LEGACY 2026 îl constituie creșterea coeziunii structurilor multinaționale prin desfășurarea unor exerciții de comandament, exerciții de antrenament cu trupe în teren și exerciții tactice cu trageri de luptă”, se arată în anunțul MApN.

De asemenea, instituția mai precizează că acest exercițiu „contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și la îmbunătățirea interoperabilității în cadrul alianței”.

