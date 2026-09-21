$167 pe zi pentru 50 de angajaţi: cum şi-a construit Termene.ro infrastructura AI

În fiecare lună, timp de o zi, Termene.ro își deschide ușile sediului din Bucureşti pentru un nou grup de 40 de antreprenori şi manageri. O zi în care văd live infrastructura de 30 de agenţi AI care rulează deja în producţie, îşi auditează propria companie cu un facilitator dedicat şi configurează pe hardware real primul agent pentru businessul lor, potrivit un articol publicat de platforma economică Termene.ro.

$167 pe zi

Acesta este costul total pentru o zi de funcționare a infrastructurii AI Termene.ro, la scara unei companii de aproximativ 50 de angajați. În spatele sumei: 30 de agenţi activi în producţie, 4.000 de execuţii într-o singură zi, 106 competenţe specifice instalate pe toată flota.

Acestea sunt costurile reale de operare ale unei companii româneşti care a trecut, în aproximativ 18 luni, dintr-o etapă de experimentare în una de producţie continuă. Diferenţa între o companie care „a testat ChatGPT” şi una care operează pe AI nu este, contrar percepţiei comune, o diferenţă de buget. Este o diferenţă de arhitectură.

Patru piloni – şi de ce trei nu sunt suficienţi

Cea mai răspândită confuzie din zona aceasta este cea dintre modelul AI şi agentul AI. Un model – fie el ChatGPT, Claude sau Gemini – este creierul: ştie să gândească şi să producă text. Un agent este creierul plus competenţe specifice, plus acces la datele companiei, plus memorie persistentă.

Pe scurt: patru piloni – date, tooluri, skilluri, memorie. Fără unul dintre ei, agentul este mediocru. Fără doi dintre ei, devine inutil.

Datele sunt baza de cunoaştere a companiei: bazele structurate, conexiunile API, istoricul operaţional. Fără acces la ele, orice agent răspunde generic. Toolurile sunt sistemele cu care agentul interacţionează – Gmail, Smartbill, Hubspot, ERP-ul propriu, automatizările din N8N. Aici intenţia se traduce în acţiune.

Skillurile sunt competenţele specifice. La Termene sunt instalate mai mult de 100, de la verificare firme, la SPV şi descărcare SAF-T, la analiză financiară. Fiecare skill este o procedură pe care agentul o foloseşte combinat cu altele, ca un angajat antrenat.

Memoria este probabil pilonul cel mai subestimat. Un agent fără memorie ia totul de la zero la fiecare conversaţie şi rămâne un asistent ocazional. Un agent cu memorie ştie cine este utilizatorul, ce s-a discutat săptămâna trecută, ce preferinţe au fost exprimate. Devine un angajat proactiv.

Companiile româneşti care folosesc ChatGPT prin interfaţa publică au, în general, primul pilon parţial activat şi pe ultimii trei deloc. Ceea ce explică, în mare măsură, scepticismul faţă de AI: mulţi oameni au testat instrumente generice, au obţinut rezultate mediocre, şi au concluzionat că AI nu funcţionează pentru businessul lor. Concluzia e logică din datele lor. Premisa, însă, e greşită.

Experienţa nu se cumpără

Aici intervine argumentul cel mai inconfortabil pentru companiile care încă „analizează situaţia”. Tehnologia subiacentă – modelele, serverele, frameworks-urile – s-a comoditizat suficient încât diferenţa între o companie cu 12 luni de experienţă AI şi una care începe acum nu mai este în acces la tehnologie, ci este în calitatea deciziilor.

Ce skill instalezi primul? Ce proces automatizezi şi care rămâne uman? Cum reacţionezi când agentul face o greşeală costisitoare? Cum convingi un angajat de 55 de ani că noul instrument îi face viaţa mai uşoară, nu i-o complică? Cum împarţi bugetul între hardware local şi servicii cloud, când GDPR-ul priveşte într-un fel şi pragmatismul în alt fel?

Niciuna dintre aceste decizii nu se ia imediat, din instinct. Companiile care au început implementarea AI în 2024-2025 operează acum, conform observaţiilor din piaţă, cu costuri operaţionale cu 20-30% mai mici pe procesele afectate şi cu o viteză de reacţie pe care un competitor abia intrat o recuperează cu greu. Nu pentru că au tehnologie superioară, ci pentru că au făcut greşeli şi au învăţat. Avantajul lor creşte în fiecare lună în care competiţia mai aşteaptă „să se mai limpezească piaţa”.

O zi de lucru, nu o conferinţă

‍În fiecare lună, timp de o zi, Termene organizează evenimentul AI Operator Day în jurul acestui pattern. Dimineaţa este dedicată înţelegerii infrastructurii şi auditului propriei companii cu un facilitator dedicat. După-amiaza, fiecare participant configurează un agent pe un server DGX din sală, îl conectează la un tool propriu – Gmail, Smartbill, Google Sheets, CRM-ul firmei – şi îi pune prima întrebare cu datele reale. La final, fiecare pleacă cu un plan de două pagini: ce agent construieşte, ce tool conectează, ce skill instalează, cât durează și cât costă.

Citește articolul integral pe Termene.ro

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