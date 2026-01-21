Registrul electoral conține 14.310 persoane peste 100 de ani. Majoritatea sunt decedate, dar nu există actele necesare pentru radiere

În Registrul electoral sunt trecute peste 14.000 de persoane peste 100 de ani, dar cvasi majoritatea lor sunt decedate şi nu pot fi radiate fără documentele justificative impuse de lege, a declarat miercuri preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu.

Oficialul a anunțat schimbări importante, printre care stabilirea Registrului electoral ca document de bază al evidenţei electorale.

”Considerăm că există un număr excesiv de categorii de evidenţe electorale cu caracter permanent, extrase sau copii ale acestora, care se gestionează de entităţi publice şi se utilizează în secţiile de votare. Vom propune ca în viitor documentul de bază, evidenţă electorală, să fie Registrul Electoral”, a spus Adrian Ţuţuianu, citat de Agerpres.

Persoane decedate care nu pot fi eliminate din Registru pentru că nu există actele necesare

”Avem în Registrul Electoral, între 80 şi 89 de ani, circa 734.195 de persoane, spun circa pentru că se schimbă aproape zilnic numărul, sunt oameni care au decedat sau oameni care au ieşit din Registrul Electoral, că au interzis dreptul de a alege şi a fi ales. O situaţie care trebuie corectată este a celor peste 90 de ani, între 90 şi 99 de ani, 133.995 de persoane în Registrul Electoral. Bănuiesc că multe dintre aceste persoane de fapt nu mai sunt în viaţă, dar nu s-au operat în registru pentru că n-am avut elementele necesare, respectiv nu sunt înregistrate potrivit legii, actele de stare civilă, actele de deces şi o situaţie care a fost comentată în context electoral”, a mai declarat preşedintele AEP.

Conform Registrului, precizat că în Registrul Electoral sunt peste 14.000 de persoane de peste 100 de ani.

”Peste 100 de ani în acest registru sunt 14.410 persoane, evident cvasi majoritatea lor sunt decedate şi va trebui să găsim documentele care justifică radierea lor din registrul electoral. Presupune acest lucru o colaborare cu primăriile şi cu structurile de specialitate din Ministerul de Interne. Ca unul care am lucrat în administraţia publică-locală, vă spun că sunt lucruri generate în special de necomunicarea la timp a actelor de stare civilă, în special a celor care consemnează decesul la locul de naştere al persoanei respective şi asta ţine într-o bună măsură de administraţia publică-locală”, a mai afirmat Adrian Ţuţuianu.

El a adăugat că mai sunt şi foarte mulţi cetăţeni care au decedat în străinătate, dar actele de stare civilă nu au fost comunicate, iar aceste persoane rămân în Registrul Electoral.

