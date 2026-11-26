Septembrie a fost cea de a 14-a lună de scădere în termeni anuali a volumului cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației (-9,9%) cât și față de luna anterioară (-1,3%).

La nivelul primelor nouă luni din 2026, cifra de afaceri din serviciile prestate populației s-a contractat cu 8,2%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cea mai mare scădere în septembrie comparativ cu aceeași lună din 2025, s-a consemnat pentru jocurile de noroc și alte activități recreative (-27,7%), urmate de HoReCa (-9,4%) și activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor (-3,3%).

Creșteri au înregistrat: activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+20,2%) și serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+14,1%).

Faţă de septembrie 2025, s-a înregistrat un recul atât ca serie brută cu 9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,9%. În primele nouă luni din 2026, volumul cifrei de afaceri s-a redus, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, atât ca serie brută cu 8,5%, cât şi ca serie ajustată cu 8,2%.

În septembrie 2026, comparativ cu august 2026, în ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o scădere cu 11,2%, din cauza scăderilor înregistrate la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (14,0%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (8,3%) şi la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (4,9%). Au înregistrat creşteri activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (9,8%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (0,5%), potrivit datelor INS.

În primele nouă luni ale anului, scăderi ale cifrei de afaceri s-a înregistrat pentru jocurile de noroc și activități recreative (-18,5%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-10,3%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-7,5%).

Totodată, au înregistrat avans activitǎţile agenţiilor turistice şi turoperatorilor (+9,4%) şi activităţile de spălare şi curăţare a articolelor textile şi a produselor din blană (+5%).

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