130 mil. euro atrase pentru Morphosis Capital Fund II

Morphosis capital Partners BV, fond de capital de creștere, a încheiat procesul de atragere de fonduri pentru Morphosis capital Fund II la valoarea de 130 de milioane de euro, anunță un comunicat al companiei.

Morphosis capital Fund II dorește să ajute la dezvoltarea IMM-urilor din România și din regiune în sectoare precum servicii de sănătate, servicii B2B, produse de consum și retail, precum și producție industrială.

Fondul vizează companii cu EBITDA între 1 și 5 milioane de euro, cu tichete de investiție între 10 și 15 milioane de euro, prioritare fiind pachetele majoritare sau poziții de control comun, fie independent, fie alături de co-investitori.

„Finalizarea procesului de ridicare a Fondului II, cu un capital de 130 de milioane de euro, în plină incertitudine macroeconomică și volatilitate politică, reprezintă o realizare remarcabilă. Când am început acest demers, ideea de a dubla dimensiunea primului nostru fond părea ambițioasă. Perioada 2023-2025, în care s-a desfășurat procesul de atragere de capital, a fost marcată de un grad ridicat de volatilitate – la nivel local, regional și global. Cu toate acestea, încrederea continuă a investitorilor, de la instituții internaționale până la antreprenori locali, a validat abordarea și direcția noastră. Paradigma veche presupunea că Europa de Vest înseamnă stabilitate, iar Europa de Est – volatilitate. În prezent, volatilitatea este pretutindeni, însă în regiunea noastră ea vine la pachet și cu creștere. Această combinație creează oportunități. Suntem recunoscători și mândri că am construit o bază de investitori echilibrată, care îmbină stabilitatea instituțională cu energia antreprenorială. În perioada următoare, vom continua să investim acest capital în companii din România și din regiune care au atât ambiția, cât și fundamentele necesare pentru scalare. De asemenea, în calitate de jucător emergent al industriei de Private Equity din România și din regiune, avem responsabilitatea față de ecosistem de a demonstra, prin rezultate, că performanța și reputația merg mână în mână, iar noi rămânem angajați să livrăm pe ambele planuri”, spune Andrei Gemeneanu, Managing Partner, Morphosis Capital, citat în comunicat.

Acesta este interesat de realizarea de investiții în România și în afara acesteia, în companii antreprenoriale din Bulgaria, Croația, Cehia, Polonia și Slovacia.

Fondul II este susținut de instituții financiare internaționale de dezvoltare, precum Fondul European de Investiții (FEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și International Finance Corporation (IFC), la care se adaugă alți investitori instituționali și contribuții de peste 50 de milioane de euro din partea unor antreprenori din România și Europa de Vest.

Până în prezent, Fondul II a realizat trei investiții: Romania Education Alliance (REA), o platformă privată de educație pentru învățământul preuniversitar (K12); La Cocoș, o rețea românească de hipermarketuri de tip hard discounter; și EnduroSat, un furnizor european de sateliți de înaltă performanță și servicii spațiale. În următorii 2-3 ani, Morphosis capital anticipează realizarea a 2-3 noi investiții anual prin Fondul II.

În selecția companiilor din portofoliu, Morphosis capital va continua să se concentreze pe afaceri care operează pe piețe în creștere și în industrii fragmentate, cu potențial semnificativ de scalare prin dezvoltare organică sau strategii de tip buy & build. Fondul pune accent pe companiile cu performanțe financiare solide, o cultură organizațională sănătoasă și perspective bine definite de fuziuni și achiziții, având ca obiectiv generarea de creștere și oportunități atractive de exit pentru investitori.

Fondul este sprijinit de family offices locale și internaționale, precum Vybros capital Partners și Inspire Asset Management.

Această operațiune este finanțată de Uniunea Europeană, NextGenerationEU, cu sprijinul financiar al Guvernului României prin intermediul Fondului de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență și beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin Fondul InvestEU.

