Modelul laboratoarelor inteligente dezvoltate de INACO, preluat de PNRR – peste 1.300 de licee beneficiază acum de un Smart Lab

Un număr 1.294 de laboratoare inteligente au fost construite în liceele din România prin PNRR, pe un model inițiat de INACO, un experiment educațional ce s-a dovedit de succes.

„Am știut că tehnologia trebuie să ajungă în școli. Nu ca decor, ci ca instrument prin care copiii să învețe, să creeze și să aibă șanse egale la viitor. Am ales să construim și pentru România care urmează. INACO a testat modelul. România l-a multiplicat. Acum începe etapa impactului”, declară Andreea Paul, fondatoarea INACO – Inițiativa pentru Competitivitate și inițiatoarea proiectului SmartLab.

Cu această infrastructură ce a ajuns la peste 1.300 de Smart Lab (împreună cu cele construite de INACO), urmează etapa dezvoltării ecosistemului educațional care să le valorifice.

De la un experiment de crowdfunding la un model național

Primul Smart Lab 4.0 a fost inaugurat în 2019, de INACO, la Școala Gimnazială nr. 45 „Titu Maiorescu” din București, pornind de la ideea ca laboratoarele digitale inteligente să ajungă în școlile din întreaga țară părea pentru mulți nerealistă.

Obiectivul inițial: accesul elevilor din România la spații educaționale dotate cu tehnologii de ultimă generație, în care învățarea să fie centrată pe experiment, creativitate, colaborare și dezvoltarea competențelor necesare economiei viitorului.

Au urmat primele laboratoare, dezvoltate succesiv de INACO împreună cu parteneri publici și privați: la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din București, Măgurele Science Park, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” din Călărași, Școala Gimnazială din comuna Bucov – primul SmartLab din mediul rural românesc – și Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București.

Modelul a fost testat, adaptat și perfecționat înainte de a fi multiplicat la scară națională.

În martie 2022, proiectul SmartLab a fost desemnat proiect inovator câștigător al anului 2021 și premiat la Avanti’s Awards, în cadrul BETT, cel mai mare eveniment global dedicat tehnologiilor educaționale.

De la etapa de experiment și demonstrație la cea de multiplicare sistemică Validarea modelului prin proiectele-pilot dezvoltate de INACO a creat premisele pentru extinderea laboratoarelor inteligente prin finanțare publică, menționează comunicatul asociației.

Multiplicarea modelului prin intermediul PNRR

Prin PNRR, conceptul a trecut de la etapa de experiment și demonstrație la cea de multiplicare sistemică, 1.294 de laboratoare inteligente fiind construite în licee din România. Astfel, o inițiativă pornită din societatea civilă a contribuit la definirea unui model educațional care a putut fi extins la nivel național.

„Este una dintre acele situații în care o idee născută într-un proiect-pilot reușește să depășească limitele organizației care a inițiat-o și să intre în zona politicilor publice. Pentru noi, acesta este unul dintre cele mai importante rezultate ale proiectului SmartLab: nu doar că am construit laboratoare, ci am demonstrat că un alt mod de a face educație este posibil”, spune Andreea Paul.

Experiența școlilor care utilizează deja aceste laboratoare confirmă potențialul modelului atât pentru elevi, cât și pentru profesori

La Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Craiova, două Smart Lab-uri sunt utilizate pentru domenii diferite – matematică-informatică și lingvistic – și permit integrarea tehnologiei în activități STEM, programare, modelare, comunicare și învățarea limbilor.

La Liceul Tehnologic Dărmănești din județul Bacău, profesorii vorbesc despre creșterea interesului elevilor pentru știință și tehnologie, dezvoltarea gândirii critice și a creativității și o implicare mai activă în proiecte colaborative.

La Liceul Tehnologic „Petru Rareș” din Botoșani, SmartLab-ul combină tehnologiile digitale cu pregătirea profesională, inclusiv prin utilizarea unui simulator auto pentru elevii de la calificările Mecanic auto și Mecanic agricol.

Iar la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, proiectul a generat și efecte de multiplicare în rândul profesorilor: cadrul didactic Marin Iulian Benchea, unul dintre beneficiarii inițiali ai proiectului, s-a implicat ulterior în formarea a peste 500 de profesori din zece licee ale județului.

Următoarea provocare: de la infrastructură la impact

Următoarea etapă este valorificarea întregului potențial al rețelei de laboratoare inteligente, prin utilizarea lor constantă în procesul didactic, formarea profesorilor, schimbul de bune practici, colaborarea între școli și conectarea comunităților educaționale.

Miza nu mai este doar ca școlile să aibă acces la tehnologie, ci ca această tehnologie să fie folosită relevant, creativ și consecvent pentru a dezvolta competențele de care elevii au nevoie într-o economie aflată într-o transformare accelerată.

„Asta este ceea ce mă emoționează cel mai mult după aproape 10 ani. Nu echipamentele. Ci faptul că o idee născută într-o școală din București, îmbunătățită în alte școli, a ajuns în școli din România întreagă. Și că profesorii și copiii au început să le dea propria lor viață. Misiunea însă nu s-a încheiat. De la 1 la 1.300 nu este finalul poveștii. Este începutul unei noi etape”, explică Andreea Paul.

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