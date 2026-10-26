ROBOFEST 2026 – Peste 1.200 de roboți și 260 de echipe, din 34 de țări, în competiția de la Politehnica București

Peste 260 de echipe din 34 de țări vor intra în competiție la cea de-a V-a ediție a ROBOFEST, cel mai mare eveniment dedicat roboticii din Europa, care are loc în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, la Universitatea Politehnică București.

Timp de trei zile, roboții intră în competiție în campusul universitar, tehnologia devine spectacol, iar tinerii pasionați de inginerie își pun ideile în practică, informează un comunicat de presă al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.

„ROBOFEST este locul în care pasiunea pentru robotică se întâlnește cu performanța, creativitatea și spiritul competițional. Evenimentul aduce împreună elevi, studenți, cercetători, profesioniști și pasionați de tehnologie, într-un univers în care mecanica, electronica, programarea și inteligența artificială se transformă în roboți capabili să concureze, să rezolve provocări și să surprindă publicul”, se subliniază în comunicat.

RoboChallenge

Unul dintre punctele centrale ale festivalului este RoboChallenge, competiția internațională de robotică ajunsă la ediția a XVII-a, care, de-a lungul anilor, a transformat ROBOFEST într-un reper în domeniu.

La ediția din 2025, evenimentul a reunit peste 1.200 de participanți din aproximativ 30 de țări, în acest an se vor alinia la start peste 1.500 de participanți din 34 de țări, iar peste 1.300 de roboți se vor înfrunta în 20 de probe consacrate și încă două probe noi, în cele două zile de competiție.

Potrivit organizatorilor, publicul va mai putea participa la demonstrații tehnologice și la prezentarea unor proiecte și aplicații care arată cum se schimbă lumea prin robotică și inteligență artificială.

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