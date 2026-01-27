12 țări UE, printre care și România solicită Comisiei să excepteze îngrășămintele de la taxa la frontieră pe carbon: problema e impactul asupra agriculturii

.Crește presiunea pe Comisia Europeană pentru a scuti importurile de îngrășăminte de taxă pe carbon la frontieră (CBAM), guvernele țărilor cu un sector agricol dezvoltat alăturându-se fermierilor în discuțiile privind politicile climatice promovate de UE.

În cadrul unei întâlniri solicitate de Austria, 12 țări au solicitat o excludere temporară a îngrășămintelor din cadrul mecanismului Uniunii Europene de ajustare la frontieră a taxei pe carbon (CBAM), care își propune să limiteze accesul pe piața europeană a produselor cu prețuri mici din țări cu norme mult mai slabe privind emisiile de carbon.

Reprezentanții acestor state susțin că CBAM care a intrat în vigoare pe 1 ianuarie, duce la creșterea prețurilor îngrășămintelor, peste scumpirile datorate energiei și materiilor prime, adăugând la greutățile întâmpinate de fermierii europeni.

„Fermierii europeni din domeniul arabil se confruntă în prezent nu doar cu prețurile scăzute ale produselor sale, ci și cu creșterea costurilor de producție. Principalii factori determinanți ai costurilor sunt prețurile îngrășămintelor, care au crescut semnificativ din 2020”, a declarat Johannes Frankhauser, un înalt oficial din Ministerul Agriculturii din Austria, miniștrilor reuniți la Bruxelles. Unsprezece țări au susținut poziția Vienei în cadrul reuniunii de luni.

Criticii avertizează că exceptarea îngrășămintelor ar submina CBAM și competitivitatea producătorilor interni

Totuși, criticii — printre care se numără producătorii locali de îngrășăminte, europarlamentari preocupați de mediu și mai multe guverne — avertizează că o astfel de scutire nu numai că ar penaliza producătorii interni ai UE, dar ar amenința integritatea schemei tarifare pentru carbon.

„Prețurile ridicate ale factorilor de producție, inclusiv îngrășămintele, au un impact direct asupra situației economice a fermelor… Cu toate acestea, dorim o soluție optimă pentru a menține securitatea alimentară, pe de o parte, și, pe de altă parte, pentru a evita posibilele impacturi negative asupra competitivității producătorilor de îngrășăminte din UE”, a declarat ministrul polonez al agriculturii, Stefan Krajewski, a cărui țară este un important producător de îngrășăminte. Germania, Belgia, Finlanda, Suedia și Olanda au exprimat poziții similare.

Mecanismul de acțiune privind emisiile de carbon (CBAM) a fost introdus treptat pe parcursul mai multor ani și ar trebui să protejeze producătorii europeni de importurile ieftine de produse energointensive ale concurenței non-UE care nu respectă normele europene. Producătorii din UE plătesc în prezent pentru propriile emisii de carbon care încălzesc planeta, în timp ce concurența din afara UE nu plătea nicio taxă climatică înainte de intrarea în vigoare a CBAM.

Prin introducerea unei taxe pe importurile din țări care nu practică prețuri ale carbonului, UE dorește să echilibreze condițiile de concurență și să-i oblige pe partenerii comerciali să treacă la practici de fabricație cu mai puține emisii. Prețul CBAM este plătit de importatori, care sunt liberi să transfere costul către cumpărători – în cazul îngrășămintelor, către fermieri.

Îngrășămintele reprezintă o parte substanțială din costurile de exploatare ale fermelor, iar companiile cu sediul în UE nu produc suficiente îngrășăminte, din cauza prețurilor la energie și materii prime, pentru a satisface cererea.

Prin urmare, se așteaptă ca CBAM să ducă la creșterea costurilor îngrășămintelor, deși estimările cu privire la această creștere variază foarte mult. Un grup de nouă țări ale UE, condus de Franța, a menționat o creștere de 25% într-o scrisoare recentă, în timp ce Austria estimează că aceasta este de 10-15%. Firma de analiză a prețurilor la carbon Sandbag spune însă că acestea sunt mult mai mici pentru următorii doi ani – mai puțin de 1%, sau câțiva euro pe tonă de amoniac, o componentă a îngrășământului care costă câteva sute de euro pe tonă fără taxă.

În răspunsul adresat guvernelor, comisarul pentru agricultură Christophe Hansen a menționat că executivul UE a modificat deja politica pentru a oferi ajutor fermierilor în decembrie și a continuat în ianuarie cu promisiunea de a suspenda unele tarife obișnuite pentru componentele îngrășămintelor pentru a compensa costul suplimentar al CBAM.

Aprobarea suspendării CBAM poate dura luni de zile

În decembrie, Comisia a pus în mișcare modificări legislative care i-ar putea permite să adopte o astfel de suspendare în cazul unor „circumstanțe grave și neprevăzute” care ar afecta piața internă a blocului comunitar – practic, o frână de urgență pentru CBAM. Suspendarea se poate aplica retroactiv, a declarat executivul UE la începutul acestei luni.

Cu toate acestea, guvernele UE și Parlamentul European trebuie să aprobe activarea acestei clauze înainte ca Comisia să poată face o astfel de mișcare, un proces care ar putea să dureze luni de zile. Miniștrii mediului pot vota modificările în martie sau iunie, iar deputații europeni nici măcar nu și-au ales membrii unei comisii specializate pentru a lucra la poziția Parlamentului.

De aceea, Austria a solicitat luni Comisiei să suspende „imediat” CBAM până când „se asigură posibilitatea formală de a suspenda temporar CBAM pentru îngrășăminte”. Temeiul juridic pentru o astfel de mișcare este neclar, deoarece legislația în vigoare nu conține o clauză de exceptare.

Solicitarea Vienei de a organiza o dezbatere a venit după ce un grup de nouă țări – Bulgaria, Croația, Franța, Grecia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Portugalia și România – au scris Comisiei solicitând o suspendare la începutul acestei luni. În timpul discuției de luni, Croația și Estonia și-au exprimat, de asemenea, sprijinul pentru o astfel de măsură.

Irlanda a salutat propunerea Comisiei privind o clauză de suspendare, dar a solicitat detalii suplimentare.

Spania a fost ambivalentă: „Trebuie să ne consolidăm capacitatea industrială pentru a contribui la autonomia strategică a Uniunii Europene. Dar, în mod evident, decarbonizarea acestui sector nu trebuie să pună în pericol mijloacele de trai ale fermierilor”, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas.

Italia, care și-a semnalat anterior sprijinul pentru o suspendare, nu a aprobat în mod explicit o astfel de măsură – susținând doar modificările deja anunțate de Comisie la tarifele normale pentru îngrășăminte în intervenția sa de luni.

România cere exceptarea îngrășămintelor de la plata CBAM

Poziția României a fost exprimată de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care argumentează că fermierii români nu pot fi puşi în situaţia de a plăti singuri costul tranziţiei verzi, iar creşterea preţurilor la îngrăşăminte, generată de aplicarea Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM), loveşte direct în competitivitatea agriculturii europene şi, implicit, în siguranţa alimentară. România a solicitat identificarea unor mecanisme europene de compensare şi sprijin, care să permită fermierilor să facă faţă creşterii costurilor.

România a sprijinit propunerea formulată de Austria referitoare la suspendarea aplicării CBAM pentru îngrăşăminte şi extinderea acestei suspendări pentru toate tipurile de fertilizanţi utilizaţi în agricultură, nu doar pentru amoniac şi uree, având în vedere creşterea semnificativă a costurilor de producţie şi pierderea de competitivitate a fermierilor europeni.

Ministrul Florin Barbu a subliniat că politicile climatice trebuie să fie însoţite de măsuri concrete de sprijin, astfel încât tranziţia verde să nu se transforme într-o povară insuportabilă pentru agricultori şi pentru securitatea alimentară a Uniunii Europene.

„Fermierii noştri nu pot fi puşi în situaţia de a plăti singuri costul tranziţiei verzi. Creşterea preţurilor la îngrăşăminte, generată de aplicarea CBAM, loveşte direct în competitivitatea agriculturii europene şi, implicit, în siguranţa alimentară. România susţine o abordare echilibrată: protecţia mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecţia fermierilor şi cu menţinerea capacităţii de producţie în Uniunea Europeană”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin-Ionuţ Barbu.

În acest context, România a solicitat identificarea unor mecanisme europene de compensare şi sprijin, care să permită fermierilor să facă faţă creşterii costurilor şi să continue investiţiile necesare pentru modernizarea şi decarbonizarea agriculturii.

