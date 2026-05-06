12 mil. lei, prejudiciul provocat la buget de o singură firmă de pază prin munca la negru

O firmă din judeţul Iaşi care activează în domeniul serviciilor de pază a provocat un prejudiciu, la bugetul de stat, de peste 12 milioane de lei prin nedeclararea corectă a obligaţiilor fiscale corespunzătoare forţei de muncă utilizate, conform inspectorilor Antifraudă din cadrul ANAF.

Verificările au dezvăluit neconcordanţe majore între volumul activităţii desfăşurate, respectiv numărul de ore de pază corespunzătoare contractelor încheiate şi obligaţiile fiscale declarate în ceea ce priveşte veniturile salariale.

”Pentru a profita de prevederile legale conform cărora, de la data deschiderii procedurii insolvenţei, se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru recuperarea creanţelor fiscale datorate, societatea a solicitat la data de 27.08.2024 deschiderea procedurii generale a insolvenţei deşi activitatea acesteia a crescut considerabil în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, în condiţiile în care numărul de salariaţi s-a majorat de la 68 salariaţi asiguraţi până la 264 salariaţi”, arată un comunicat ANAF.

Pe tot parcursul verificărilor, contribuabilul a refuzat în mod sistematic să colaboreze pentru stabilirea situaţiei de fapt şi nu a pus la dispoziţia organelor de control documentele financiar-contabile solicitate pentru clarificarea stării de fapt fiscale.

Ore de muncă subdeclarate

Pentru acoperirea serviciilor prestate şi facturate beneficiarilor, societatea a utilizat forţă de muncă care a lucrat suplimentar pe întreaga perioadă verificată, dar în declaraţiile D112 depuse, angajaţii au fost înregistraţi în mod fals chiar şi cu 8 ore lucrate într-o lună.

”Din verificarea operaţiunilor bancare, s-au constatat retrageri masive de numerar cu scopul declarat de plată a unor salarii, fără ca aceste sume să se regăsească în declaraţiile fiscale depuse, societatea declarând doar 15% din obligaţiile fiscale reale datorate. Astfel, societatea nu a reţinut şi nu a virat impozitele şi contribuţiile salariale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.432.961 lei”, menționează comunicatul.

Controlul antifraudă a fost realizat în cadrul unei linii de acţiune iniţiate la nivel naţional care vizează legalitatea activităţilor de pază şi protecţie. Selecţia contribuabililor s-a realizat pe baza analizei de risc care s-a efectuat prin evaluarea datelor şi informaţiilor disponibile la nivelul ANAF, inclusiv în ceea ce priveşte obiectivele de pază contractate.

****