12 localități din județul Prahova au rămas fără apă potabilă – Situație critică la acumularea Paltinu

Zeci de mii de oameni din 12 localități ale județului Prahova au rămas fără alimentare cu apă potabilă. Consiliul Județean Prahova, principal acționar al furnizorului de apă, susține că problema nu este la furnizorul Hidro Prahova, care doar transportă apa, ci la barajul Paltinu, unde instalațiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidității apei.

Furnizarea apei potabile este total oprită în localitățile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia fiind catalogată drept una „critică” cu impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

Situația în acumularea Paltinu este critică în contextul codului portocaliu de fenomene hidrologice și al creșterii accentuate a turbidității apei, Apele Române recomandând autorităților să declare situație de urgență.

„Administrația Națională Apele Române informează că, în contextul codului portocaliu de fenomene hidrologice și al creșterii accentuate a turbidității în acumularea Paltinu, ne confruntăm cu o situație critică, care a impus aplicarea unor măsuri tehnice imediate pentru protejarea populației și restabilirea condițiilor de alimentare cu apă potabilă. Creșterile bruște de debite, însoțite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute din lac – necesare lucrărilor la golirea de fund – au generat valori care depășesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreruptă temporar în localitățile alimentate din Stația de Tratare Voila: Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei”, se arată într-un comunicat emis, sâmbătă, de Apele Române, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, specialiștii Apelor Române și ai Hidroelectrica au intervenit sâmbătă de urgență pentru schimbarea filtrelor de la Barajul Paltinu, aceasta fiind o operațiune esențială pentru reluarea evacuării controlate a apei.

„În urma acestei intervenții, a fost posibilă repornirea uzinării cu un debit de cca 2 m3/s. Echipele tehnice monitorizează permanent inclusiv la această oră nivelurile foarte ridicate ale turbidității, pentru a identifica momentul în care apa brută poate fi tratată în parametri corespunzători. În paralel, instituțiile convocate la sediul Prefecturii lucrează la soluții tehnice care să permită reluarea alimentării cu apă, imediat ce valorile de turbiditate scad și apa poate fi tratată în Stația Voila”, transmise sursa menționată.

Până la reluarea furnizării, operatorul Hidro Prahova asigură distribuția de apă potabilă din surse alternative, prin rezervoare IBC și puncte suplimentare în localitățile afectate.

Apele Române insistă ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilități casnice, să fie reluată, și fac apel la autorități să țină cont de această recomandare, inclusiv prin declararea unei situații de urgență.

„În discuțiile repetate de astăzi cu DSP Prahova, Apele Române au insistat ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilități casnice, să fie reluată, având în vedere că în țară există și alte cazuri similare (de exemplu, Curtea de Argeș, Praid). Totodată, facem apel către alți operatori de apă să sprijine acest demers în beneficiul populației. În acest context, Apele Române solicită autorităților din județ să țină cont de recomandarea noastră, inclusiv prin declararea unei situații de urgență, care să permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localitățile afectate până la normalizarea situației, respectiv până când apa va putea fi furnizată în parametri optimi de potabilitate”, se mai arată în comunicat.

Conform acestuia, având în vedere situația meteo, creșterea turbidității și volumul mic de apă din lac, se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii turbidității la nivelurile ce permit tratarea apei în Stația de Tratare Voila.

