Strategia pentru educaţie financiară 2024 – 2030: circa 1.000 de profesori pregătiți pentru a preda anul acesta noua disciplină

Numărul profesorilor pregătiţi pentru a preda elevilor informaţii financiare a crescut de la 600 în 2024 la 1.000 în acest an, a declarat luni ministrul Educației, Mihai Dimian.

Demersul face parte din eforturile de implementare a Strategiei pentru educaţie financiară 2024 – 2030, a explicat Mihai Dimian, luni, la deschiderea Forumului Educaţiei Financiare cu tema ”Educaţia Financiară: Interfaţa coeziunii între furnizorii şi utilizatorii de produse financiare”, de la ASE Bucureşti.

”Împreună cu Ministerul Finanţelor încercăm să implementăm această strategie, perioada este 2024 – 2030. Chiar dacă nu sunt distribuite foarte bine sarcinile, noi încercăm să desfăşurăm activităţile respective împreună cu dumneavoastră. Pentru că, dacă vorbim despre pregătirea cadrelor didactice, împreună cu Asociaţia Băncilor din România, cu BNR, cu Institutul Bancar Român, am încercat să pregătim în 2024 – 600 de cadre, în 2025 – 800, în acest an – 1.000”, a afirmat ministrul Educaţiei.

”Din păcate, am constatat pe propria piele când am revenit în România că strategiile în România nu se respectă. Dar, deşi România nu este o ţară a strategiilor, am constatat că este o ţară a oportunităţilor. Deci să încercăm să facem împreună ca aceste oportunităţi să fie fructificate atât de mediul universitar, de mediul preuniversitar cât şi de societate în general”, a mai afirmat Mihai Dimian.

Finanțarea, asigurată cu fonduri europene

”Sigur că ne uităm cu toţii la bugetul de stat şi eu am venit aici am crezut că mi se dau bani, dar văd că nu. Dar, avem instrumente, avem programul Educaţie şi Ocupare, în care putem împreună să introducem astfel de programe de formare, atât pentru tineri, cât şi pentru profesori”, a mai declarat ministrul Educaţiei.

Elemente de educaţie economică şi antreprenorială se aplică, deja:

formarea cadrelor didactice va continua și anul viitor, a mai spus ministrul Educației

a fost introdus opționalul de educaţia economică şi antreprenorială, cu elemente de natură financiară

există un modul de matematici financiare

