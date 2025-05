100 de zile la Cotroceni – scenariile formării guvernului și ale conceperii măsurilor fiscal bugetare: Bilanțul pe care și l-a făcut Ilie Bolojan pe cele mai spioase probleme ale momentului

Ilie Bolojan și-a prezentat miercuri bilanțul de la finalul celor trei luni de președinte interimar și a declarat că a început predarea datelor către Nicușor Dan, președintele ales, care a insistat că formarea noului guvern, a unui guvern stabil, este esențială în momentul de față, pentru ca această criză bugetară în care se află România să nu se transforme într-o criză economică.

„Am început deja să-i predau toate datele de politică externă și apărare dl Nicușor Dan, astfel încât să existe continuitate. În ce privește aceste aspecte, sunt domenii în care relațiile directe sunt o prioritate, cel puțin pe componenta de apărare și tarifare. Aici pozițiile României sunt de tip european. Am acceptat să ne suplimentăm cheltuielile de apărare.”, a spus Ilie Bolojan.

„E cert că instabilitatea economică și criza bugetară sunt o posibilă amenințare. Toate turbulențele internaționale sunt amenințări, complicații”, a răspuns Ilie Bolojan, întrebat care sunt cele mai mariamenințări la adresa țării.

Despre formarea guvernului și poziția de premier

Ilie Bolojan a spus că formarea viitorului guvern este o urgență, dar ideală este formarea unui executiv stabil, cu majoritate parlamentară, pentru că într-o situație dificilă, precum cea prezentă, este importantă imaginea țării în ochii investitorilor.

”În perioada următoare, noul preşedinte, domnul Nicuşor Dan, căruia îi doresc mult succes în funcţia pe care o va deţine în următori ani, nu numai pentru el, dar în primul rând pentru România, va avea consultări cu partidele politice şi în urma acestor consultări se va face o propunere. Probabil că va dura câteva zile şi se va putea discuta serios de astfel de ipoteze. Până atunci, cred că tot ceea ce se discută sunt simple speculaţii”, a spus Ilie Bolojan.

”Am declarat zilele trecute că împreună cu colegii care sunt în conducerea PNL cred că avem obligaţia, faţă de stabilitatea ţării noastre, să participăm la discuţii cât mai serioase, cât mai rapide, pentru a susţine formarea unui nou Guvern, care să acţioneze cu cea mai mare urgenţă pentru accesarea fondurilor europene, pentru evitarea degradării ratingului, pentru reducerea deficitelor bugetare, pentru un stat mai eficient şi pentru crearea condiţiilor pentru dezvotare”, a mai spus președintele interimar.

Întrebat dacă își dorește să fie premier și dacă va accepta poziția în condițiile unui guvern minoritar, el a explicat că, ”pentru a fi un premier eficient, ai nevoie de o majoritate parlamentară, ai nevoie de autoritate, ai nevoie de parteneri”.

”Nu e vorba dacă cineva îşi doreşte sau nu, ci e vorba de a respecta nişte condiţii minimale pentru a putea fi performant. Şi niciun premier, indiferent cine va fi el, nu va putea fi performant dacă nu are cei mai buni miniştri şi echipe de profesionişti în jurul fiecărui ministru”, a completat Bolojan.

„Pentru situația dificilă în care se găsește țara noastră, este bine să avem un guvern cu o majoritate stabilă, pentru că asta înseamnă avantaje pentru țară”, a spus Bolojan. El a adăugat că speră să nu se ajungă „la situația unui guvern minoritar”.

Despre criza bugetară, reducerile de cheltuieli și majorările de taxe și impozite

Principalele declarații pe aceste subiecte:

Când se formează coaliții de guvernare putem avea două abordări. Cea din România, când coaliția se formează repede, dar fără programe, cu riscul de rigoare că vor apărea abordări diferite, cu discuții în coaliție. Sau avem modelul german, unde coalițiile se formează greu, se discută programele în detaliu, dar ai un program clar și trăinicia coaliției e mai mare. Va trebui să găsim o formulă la mijloc. Nu există niște termene, dar în paralel cu formarea guvernului se poartă discuții Comisia Europeană pentru un termen care să-i permită noului guvern să ia măsurile necesare.

Dacă măsurile de corecție bugetară s-ar fi luat anul trecut, nu s-ar fi pus problema unei posibile creșteri de taxe. Mi-e greu să dau un răspuns. Cu cât se amână măsurile de corecție cu atât riscul de creșteri de taxe este mai mare.

Împreună cu colegii din conducerea PNL, cred că avem obligația față de stabilitatea țării, să participăm la discuții pentru a susține formarea unui nou guvern care să acționeze urgent pentru evitarea degradării ratingului de țară, scăderea deficitului și pentru modernizarea statului.

Ilie Bolojan a spus că nu există opinii divergente între el și Nicușor Dan în ceea ce privește majorările de taxe și impozite. „Nu sunt opinii divergente. Există niște condiționări. Am spus că trebuie să ne reducem cheltuielile ineficiente, e nevoie să ne încasăm taxele actuale la potențialul maxim, și dacă aceste lucruri nu se fac, indiferent cine va fi la guvernare va fi pus în situația să crească taxele. E posibil ca noul guvern să fie pus în situația să nu acționeze în această ordine cronologică, să fie diferită. Sper să nu ajungem într-o astfel de situație”.

Despre necesitatea anunțării din timp a majorării taxelor: „Atât Ministerul de Finanțe, cât și Ministerul Fondurilor UE, e bine să facă informări corecte despre problemele cu deficitul bugetar, întârzierea atragerii de fonduri. Când se iau măsuri care nu sunt dezbătute, de pe o zi pe alta, riscul ca efectele lor să afecteze afacerile, planurile de investiții este destul de mare”.

”Atunci când se iau măsuri care nu sunt dezbătute, care se iau de pe o zi pe alta, când eşti cu spatele la zid, riscul ca efectele lor să fie într-adevăr de natură a afecta afacerile, de a da peste cap planurile de investiţii, de a crea tensiuni suplimentare în piaţă, este destul de mare pentru că nu permite nici o perspectivă diferită, în aşa fel încât să iei cea mai bună decizie dintre cele proaste pe care trebuie să le ai, şi în acelaşi timp să pregătească companiilor şi oamenilor să ştie, să aibă un orizont de aşteptare vis-a-vis de ce se va întâmpla”, a explicat el.

„Indiferent cine e premier, dacă există o majoritate guvernamentală stabilă și nu un guvern minoritar, ar fi un avantaj pentru capacitatea de reformă, pentru percepția de guvern stabil care înseamnă dobânzi mai mici”.

Bolojan a menţionat că trebuie să ne reducem cheltuielile ineficiente, pentru a nu mai risipi banii. ”Aceasta este o măsură pe care trebuie să o facem. E nevoie să ne încasăm taxele actuale, la nivelul la care sunt, la potenţialul maxim. Avem, de exemplu, sume importante din TVA pe care nu le încasăm. Şi dacă aceste lucruri nu se fac sau nu dau rezultate, indiferent cine va fi în guvernare, va fi pus în situaţia să crească taxele şi impozitele”, a declarat preşedintele interimar.

”Mai mult decât atât, e posibil ca noul guvern, indiferent cine îl va compune, să fie pus în situaţia, datorită deficitelor bugetare mari, să nu acţioneze în această ordine cronologică, pentru că, în general, reducerea de cheltuieli înseamnă timp, creşterea încasărilor la buget, cu activitatea mai bună a ANAF-ului, de exemplu, nu se face de pe zi pe alta şi s-ar putea ca ordinea de măsuri să fie diferită. Sper să nu ajungem în situaţia asta”, a completat preşedintele interimar.

Pilonii mandatului său la Cotroceni – apartenența la UE, la NATO și relația cu SUA

În cele câteva luni în care s-a aflat la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan spune că și-a bazat mandatul pe câțiva pilonii, primul fiind apartenența României la UE, apartenență ce asigură condiții pentru prosperitate și dezvoltare, dar și valori.

„Al doilea pilon a fost apartenența la NATO și relația cu Statele Unite ale Americii, pentru că NATO este o entitate eficientă și respectată cât timp principala forță militară care asigură funcționarea NATO și capacitatea de reacție este prezentă și își menține toate angajamentele. Consolidarea relației cu Statele Unite și parteneriatul strategic a fost al doilea pilon important”, a mai spus președintele interimar.

El a reamintit că a preluat mandatul de președinte interimar „în condiții dificile”, cu o cotă „scăzută” de încredere în instituție.

„Veneam după anularea alegerilor prezidențiale, de la sfârșitul anului trecut, într-un climat de tensiuni sociale, iar mandatul a fost derulat tot în condiții destul de dificile. O autoritate scăzută, așa cum știți, pe care o are un președinte interimar, pentru că nu are milioanele de voturi în spate și durata de mandat. De asemenea, într-o perioadă de precampanie și campanie electorală, în care, orice faci, lucrurile sunt interpretate într-o cheie electorală. De asemenea, în condiții de turbulențe în politica internațională: de la războiul din Ucraina, de la dialogul inconstant între SUA și UE – tarife, alte abordări’, a mai spus el.

În a ceastă perioadă, România a avut poziții „clare și constante” în ce privește războiul din Ucraina, unde țara noastră a susținut „o pace justă” și respectarea dreptului internațional.

„În ce privește Republica Moldova, am susținut în permanență parteneriatul cu această țară, soră pentru noi. Și am făcut tot ce a fost posibil pentru a întări relațiile de colaborare, din toate punctele de vedere. De asemenea, pozițiile României în cadrul UE, al Consiliului European au fost predictibile, convergente cu Guvernul României și în felul acesta cred că am contribuit, în această scurtă perioadă, la consolidarea unei imagini de stat și de țară pe care te poți baza, o țară predictibilă și sigură”, a arătat el.

Bolojan a mai precizat că în aceste luni a avut lor discuții importante legate de domeniul apărării, vizând: consolidarea Flancului de est în NATO, întărirea industriei naționale de apărare, integrarea acesteia în lanțurile valorice ale industriei militare europene, dar și accesarea fondurilor europene.

El a menționat că una dintre prioritățile lui a reprezentat-o colaborarea cu Guvernul și a mulțumit fostului premier Marcel Ciolacu, precum și tuturor miniștrilor.

„În condiții de deficit bugetar mare, instabilitatea politică înseamnă complicații și mai mari și dacă am făcut ceva, cred că această stabilitate a contribuit la derularea unor procese normale și a fost o direcție importantă. Se cuvine să mulțumesc Guvernului României, fostului premier Marcel Ciolacu, dar și tuturor miniștrilor pentru această colaborare pe care am avut-o, care a însemnat că în materie de poziționări externe, pe componentele de energie, de competitivitate, am avut poziții elaborate și toate angajamentele pe care ni le-am luat au fost respectate și direcțiile au fost stabilite împreună cu Guvernul”, a explicat el.

În opinia sa, sumele care sunt alocate partidelor politice pot fi reduse în perioada următoare, dar mai ales reglementate în aşa fel încât, după modelul fundaţiilor germane, aceste sume să se ducă în principal pe partea de pregătire a membrilor acestor partide.

”Consider că sumele care sunt alocate partidelor politice pot fi reduse în perioada următoare, dar mai ales reglementate în aşa fel încât, după modelul fundaţiilor germane, aceste sume să se ducă în principal pe partea de pregătire a membrilor acestor partide pentru a fi mai competitivi, mai profesionişti”, pe traininguri în alte țări, de exemplu, a spus Ilie Bolojani.

În acest fel, banii publici se transformă într-o investiţie în calitatea oamenilor de partid, practic, investiție ce se va întoarce prin serviciile pe care aceşti oameni le vor aduce ţării noastre acolo unde sunt de un post, în favoarea cetăţenilor.

