Studiu alarmant: Cel puțin 1 din 2 elevi folosește AI pentru rezolvarea integrală a temelor

Folosirea Inteligentei artificiale (IA) de către elevi a devenit o practică de masă în liceul românesc, chiar dacă nimeni nu le-a oferit reguli, instruire și metode de evaluare, conform unui studiu Edge Institute.

De aceea, nu surprinde că unul din doi elevi a folosit tehnologia pentru rezolvarea integrală a temelor, iar 20,7% au recunoscut predarea unei lucrări conținând informații sau surse inventate, pentru că au preluat lucrarea ca atare, fără verificare.

Practica utilizării AI fără verificare și în scopul înlocuirii efortului de a înțelege și a rezolva probleme și teme amplifică riscul de a nu exersa raționamentul și analiza, cu afectarea gândirii critice, o problemă majoră prezentă deja în sistemul de educație românesc.

Cel puțin 1 din 2 elevi folosește IA pentru rezolvarea temelor

Aproximativ 50% dintre elevi declară că au folosit IA pentru rezolvarea temelor, însă atunci când li se cere să aprecieze proporția colegilor care acest lucru procentul urcă la 82%.

Diferența de aproximativ 32 de puncte procentuale s-ar putea explica, în principal, prin faptul că elevii tind să subraporteze propriile practici, pentru a se încadra în tiparele de comportament școlar larg acceptate, și proiectarea exagerată a propriului comportament asupra colegilor.

Interesant este că amploarea substituției scade odată cu miza sarcinii, de la 50% la teme la 22% la prima variantă a unui eseu sau referat.

Autorii studiului explică discrepanța prin ierarhia morală proprie aplicată de elevi, în lipsa unei îndrumări clare.

Preluarea răspunsului aproape ca atare este frecventă pentru 29,8% dintre elevi, în timp ce utilizarea pentru înțelegerea materiei este frecventă pentru 52%.

Percepția este translatată și asupra a ceea ce consideră acceptabil. Pe o scală în patru trepte:

utilizarea pentru căutarea de informații despre un subiect nou este considerată acceptabilă de 85,4% dintre elevi

rezolvarea unei probleme la o materie de 69,4%

redactarea unui eseu predat ca propriu rămâne acceptabilă pentru 40,3%

realizarea unui proiect întreg în locul elevului pentru 34,9%.

„Elevii operează, așadar, cu o distincție morală clară între sprijin și substituție, chiar dacă încalcă eventual această distincție în propria activitate”, este una dintre cele mai importante concluzii ale studiului.

Normele de grup indică și ele coexistența normalizării cu stigmatul (ceea ce explică subdeclararea utilizării)

73,6% dintre elevi consideră că folosirea inteligenței artificiale pentru școală este ceva normal printre colegi

57,9% afirmă că vorbesc deschis despre asta

46,2% spun că mulți colegi ascund faptul că au folosit-o

42,6% că cine folosește prea mult este privit drept „trișor”.

Verificarea informației și înțelegerea beneficiilor pe care le poate oferi IA

Elevii înțeleg că IA poate produce informații și conținuturi eronate, însă le lipsește reflexul verificării, de unde și percepția redusă asupra potențialului IA de a delira și de a le livra informații false, mai constată analiza Edge Institute.

Astfel:

46% dintre elevii care folosesc IA pentru școală declară că folosesc informații fără să le verifice

21% afirmă că au predat deja lucrări cu surse inexistente.

Elevii înțeleg bine premisele IA, a constatat sondajul pe care se bazează analiza:

84,9% recunosc că aceste sisteme pot da răspunsuri greșite care par corecte

81,6% spun că un chatbot nu poate avea sentimente reale față de ei

80,2% știu că tehnologia poate genera imagini sau videoclipuri false cu persoane reale.

Unde apar problemele de înțelegere (din cauza alfabetizării reduse):

doar 62,8% știu că aplicațiile pot inventa surse, citate sau statistici inexistente

60,5% știu că aceeași întrebare nu produce mereu același răspuns și că totul poate depinde de o nuanță

54,5% știu că răspunsurile nu sunt verificate de oameni înainte să ajungă la utilizator

„De aici pornește și problema structurală care face imperativă alfabetizarea în domeniul IA”, precizează autorii.

Teza studiului – problema este una de îndrumare

„Datele susțin teza studiului. Acolo unde elevii raportează reguli clare, substituția temelor coboară la 44%, față de 53% în absența oricărei reguli, iar neverificarea informației scade de la 50% la 42%. Interdicția totală nu produce însă rezultate mai bune decât regula clară, ci ușor mai slabe, fapt ce constituie un argument important împotriva unei politici întemeiate pe prohibiție. Problema nu este una de disciplină, ci de îndrumare: 27% dintre elevi nu au învățat despre această tehnologie în niciun context, iar sursa cea mai frecventă de învățare rămâne cercul de familie și prieteni, la 32%, înaintea oricărui context formal”, mai precizează autorii.

Studiul se bazează pe răspunsurile a 3.033 de elevi de liceu din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, cu vârste între 14 și 20 de ani, colectate online în septembrie 2026. Rezultatele sunt ponderate după structura populației liceale publicată de INS (regiune, gen, filieră), astfel încât să reflecte profilul național al celor 631.451 de liceeni din țară.

Marja de eroare este de ±2,4 puncte procentuale.

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