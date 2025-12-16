Unul din trei din europeni folosește AI. Cele mai mici rate de utilizare – în România, Italia, Bugaria și Polonia

Aproape unul din trei (32,7%) europeni au utilizat instrumente generative de AI, cel mai adesea în scopuri private (25%), profesionale (15%) sau pentru educația formală (9%), conform Eurostat. Celelalte două treimi din europeni nu folosesc instrumentele AI, cei mai mulți spunând că nu au nevoie de astfel de instrumente.
Danemarca (48%), Estonia (47%), Finlanda și Malta (ambele cu 46%) au raportat cele mai ridicate rate de persoane care au utilizat instrumente AI.
Rata persoanelor care au utilizat instrumente generative de AI a ajuns 56% în Norvegia.
Cele mai mici rate de utilizare a AI se înregistrează în:
- România (17,76%)
- Italia (19,86%)
- Bulgaria – 22,5%
- Polonia (22,68%)
De ce nu folosesc europenii AI
În rândul celorlalte două treimi de europeni care nu folosesc AI, 39% menționează ca motiv faptul că nu au nevoie să utilizeze aceste instrumente.
De asemenea:
- 8% au spus că nu știu cum se folosesc aceste tehnologii
- 5% pur și simplu nu știau că aceste instrumente există
- 4% din europeni nu utilizează aceste instrumente din cauza îngrijorărilor legate de confidențialitate și securitate.
Neutilizarea instrumentelor generative de IA din cauza lipsei necesității a fost deosebit de frecventă în Polonia (54%) și în Germania (49%) în 2025.
În Irlanda și în Țările de Jos sunt raportate cele mai ridicate ponderi ale celor care stau departe de AI din cauza îngrijorărilor legate de confidențialitate datelor – 11%, respectiv 7%. Ambele sunt țări cu rate mari de utilizare a internetului, atât în rândul populației, cât și de către administrație.
