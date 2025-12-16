cursdeguvernare

marți

16 decembrie, 2025

Stiri

Unul din trei din europeni folosește AI. Cele mai mici rate de utilizare – în România, Italia, Bugaria și Polonia

De Iulian Soare

16 decembrie, 2025

Aproape unul din trei (32,7%) europeni au utilizat instrumente generative de AI, cel mai adesea în scopuri private (25%), profesionale (15%) sau pentru educația formală (9%), conform Eurostat. Celelalte două treimi din europeni nu folosesc instrumentele AI, cei mai mulți spunând că nu au nevoie de astfel de instrumente.

Danemarca (48%), Estonia (47%), Finlanda și Malta (ambele cu 46%) au raportat cele mai ridicate rate de persoane care au utilizat instrumente AI.

Rata persoanelor care au utilizat instrumente generative de AI a ajuns 56% în Norvegia.


Cele mai mici rate de utilizare a AI se înregistrează în:

  • România (17,76%)
  • Italia (19,86%)
  • Bulgaria – 22,5%
  • Polonia (22,68%)

De ce nu folosesc europenii AI

În rândul celorlalte două treimi de europeni care nu folosesc AI, 39% menționează ca motiv faptul că nu au nevoie să utilizeze aceste instrumente.

De asemenea:

  • 8% au spus că nu știu cum se folosesc aceste tehnologii
  • 5% pur și simplu nu știau că aceste instrumente există
  • 4% din europeni nu utilizează aceste instrumente din cauza îngrijorărilor legate de confidențialitate și securitate.

Neutilizarea instrumentelor generative de IA din cauza lipsei necesității a fost deosebit de frecventă în Polonia (54%) și în Germania (49%) în 2025.

În Irlanda și în Țările de Jos sunt raportate cele mai ridicate ponderi ale celor care stau departe de AI din cauza îngrijorărilor legate de confidențialitate datelor – 11%, respectiv 7%. Ambele sunt țări cu rate mari de utilizare a internetului, atât în rândul populației, cât și de către administrație.

(Citește și: România, țara UE cu cele mai puține firme care folosesc Inteligența Artificială – Curtea Europeană de Conturi analizează cum a cheltuit UE 10 mld. de euro destinați domeniului)


